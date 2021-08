Incidente nella notte a Gornate Olona

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, poco prima delle 2 a Gornate Olona.

L’auto su cui viaggiavano una donna di 38 anni e un uomo di 47, è finita fuori strada in via monte Grappa, la via che collega Gornate e Carnago.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco di Varese.

Una delle due persone è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Gallarate.