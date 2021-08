La Psicologia Dietro l’ “Holding” Durante Un Calo Dei Prezzi Dei Bitcoin

All’inizio di questa settimana, i bitcoiners si sono trovati in una corsa selvaggia di un giorno.

Il 19 maggio, dopo che la Cina ha annunciato un giro di vite sulle criptovalute, il prezzo del bitcoin è crollato, scendendo del 30% a un certo punto prima di riprendersi parzialmente, apparentemente a causa di un tweet incoraggiante di Elon Musk.

Sui social media, i sostenitori del Bitcoin hanno immediatamente condiviso le loro opinioni su ciò che stava accadendo e hanno iniziato a cercare di persuadere gli altri a “fare casino”. Per alcuni, la crisi è stata un’opportunità per forgiare ulteriormente l’identità sociale del gruppo con meme auto adulanti, persino romantici, sull’impermeabilità di un bitcoiner di fronte a possibili perdite. Il messaggio: i gatti fantastici non vendono.

Ma, come durante le passate flessioni, molti trader hanno anche cercato di innescare l’avversione al rimpianto o il rimpianto anticipato: hanno evidenziato l’estremo dolore che gli altri proprietari di bitcoin proverebbero se vendessero per arginare le loro perdite e perso quello che gli irriducibili vedevano come l’inevitabile rimbalzo all’orizzonte .

Avevano motivo di preoccuparsi per i trader che avevano acquistato bitcoin solo di recente: nell’ultimo anno, il valore di un Bitcoin è passato da poco meno di $ 10.000 a un massimo vicino a $ 65.000 a metà aprile.

È stato scambiato lateralmente tra $ 55.000 e $ 60.000 solo la scorsa settimana prima di raggiungere $ 30.000 mercoledì. Il drastico tuffo è stato inquietante anche per chi è abituato alla volatilità del Bitcoin, ma è stata un’esperienza completamente nuova per i ritardatari.

Il Rimpianto Anticipato Potrebbe Aumentare La Diffusione Del Vaccino

Evocare la minaccia di un futuro rimpianto non è una strategia particolarmente originale. Gli scienziati comportamentali hanno studiato il rimpianto anticipato come un’influenza sul processo decisionale per decenni, notando come la paura della vergogna, il senso di colpa e l’auto-rimprovero che possono accompagnare il riconoscimento di aver preso una svolta sbagliata possono prendere il sopravvento sui calcoli del pensiero.

Quando si tratta di decisioni finanziarie, il rimpianto anticipato può ispirare scelte sbagliate, ma è stato anche studiato come un intervento utile per aumentare le intenzioni di una persona di risparmiare di più per la pensione o l’esercizio fisico regolare.

Il rimpianto anticipato è in gioco anche nel programma di vaccinazione Covid-19 dell’Ohio, come ha spiegato sul Washington Post Kevin Volpp, direttore del Center for Health Incentives and Behavioral Economics presso l’Università della Pennsylvania.

Per conquistare le persone che esitano a farsi vaccinare, o che non ne hanno ancora fatto una priorità, lo stato ha scelto di estrarre nomi per premi da 1 milione di dollari una volta alla settimana, per cinque settimane, con la clausola che solo le persone vaccinate possono rivendicare il ricompensa se il loro nome viene estratto.

Il successo di questo controverso programma dipende in parte dal fatto che le persone sopravvalutino le proprie possibilità di vittoria, un errore comune attribuito all’effetto di eccesso di fiducia.

Un recente studio multi-paese in Europa ha anche scoperto che la maggiore disponibilità a ricevere il vaccino Covid-19 era correlata al previsto rammarico di non aver ricevuto l’iniezione. Perché? Sarah Jones, ricercatrice dell’Imperial’s Institute of Global Health Innovation, ha dichiarato al Guardian che era plausibile che “gli oggetti del nostro potenziale rimpianto stiano diventando più importanti per noi: potrei rimpiangere di aver perso un’altra festa di compleanno, un altro funerale, un altro abbraccio?”

Qual è La Differenza Tra FOMO e iL Rimpianto Anticipato?

L’improvviso calo di Bitcoin questa settimana ha anche suscitato sentimenti di FOMO, o paura di perdersi, una reazione emotiva più comunemente discussa che le persone potrebbero sperimentare mentre scorrono i post soleggiati di Instagram di altre persone o leggono di una promettente IPO.

Il rimpianto anticipato è simile a FOMO, ma c’è una sottile differenza, afferma Brooke Struck, direttore della ricerca presso The Decision Lab, una società di consulenza specializzata in scienze comportamentali.

La FOMO colpisce coloro che non sono ancora coinvolti in un’opportunità, quindi le persone che non possiedono bitcoin e prevedono che tornerà ai massimi precedenti rischiano di soccombere alla presa della FOMO questa settimana. (Guardando il calo dei prezzi di bitcoin, Struck si è sentito un po ‘come FOMO, ammette.)

Conclusione

Tuttavia, in questo caso, le persone che già possedevano bitcoin erano alle prese con il possibile rimpianto di vendere nel momento sbagliato. È interessante notare che, dal momento che non dovevano intraprendere alcuna azione per placare i rimpianti anticipati di non godersi il rimbalzo, e poiché gli esseri umani mostrano anche un pregiudizio da status quo, è più probabile che il rimpianto anticipato abbia giocato un ruolo generale più importante della FOMO. Quindi, almeno in teoria, i bitcoiners erano probabilmente più costretti a tenere rispetto ai non bitcoiner a comprare, dice Struck.