Le borse a tracolla più di tendenza della stagione – Ti innamorerai di questi modelli!

Quali sono le borse a tracolla di tendenza della stagione?

Per quest’estate i brand si sono sbizzarriti proponendo borse a tracolla per tutti i gusti:

Modelli dalla silhouette squadrata e lineare, come le case in pelle martellata di Patrizia Pepe o dalla linea morbida e tonda, come la borsa scamosciata di Max Mara;

Modelli mini o maxi, ma sempre pratici e compatti

Borse a tracolla a secchiello, perfette per ha bisogno di portare con sé tutto il necessario, senza rinunciare ad un’allure chic.

Dalla paglia al crochet. Le borse a tracolla più glamour da sfoggiare in spiaggia

Mise cool anche in spiaggia? Le borse a tracolla in crochet sono l’accessorio perfetto per regalare al tuo outfit un tocco di originalità e brio da sfoggiare tra una passeggiata al mare e un giro in centro all’insegna dello shopping.

Inoltre, tra le più amate ci sono anche le borse a tracolla in paglia. Dal perfetto sapore estivo, regalano il giusto mix tra stile casual e ricercato, che donerà al tuo look un tocco frizzante e super glamour.

Nuance neutre o tinte vivaci? Le borse a tracolla della stagione si tingono di mille colori

Dalle nuance neutre per un look classico ai colori più stravaganti per uno stile più sbarazzino. La palette delle borse a tracolla più di tendenza della stagione si riempie di mille colori!

Se sei in cerca di uno stile semplice, ma ricercato, allora le borse a tracolla dalle cromie nude del cipria e del panna o dalle classiche nuance in bianco e nero fanno al caso tuo.

A renderle uniche e inimitabili, gli inserti gold tone delle chiusure, delle borchie e delle tracolle a catena dorate, che rendono questi accessori veri e propri gioielli. Un must have che grida femminilità, per uno stile elegante e seducente.

Un’esplosione di luce con le borse a tracolla dall’effetto laminato

Tra le borse a tracolla di tendenza dell’estate 2021 non mancano i modelli dalle tinte scintillanti dell’oro e dell’argento.

Abbinate a un completo casual o a un vestito elegante da sera da indossare per un’occasione particolare, queste borse a tracolla contribuiranno a rendere il tuo look davvero speciale, donandoti un’esplosione di luce mai vista prima.

Per l’estate 2021 non possono mancare le borse a tracolla con loghi e stampe tropicali

Infine, se ami le stampe floreali, questo è il momento giusto per sfoggiare le borse a tracolla di Guess, in perfetto ”summer mood”. Fiori dai colori delicati, ma che non passano inosservati.

Invece, se preferisci più i motivi con loghi e scritte, non potrai rinunciare ai modelli Pollini. Tinte neutre decorate con il pattern dell’iconico marchio del brand, che conferisce uno stile raffinato ed elegante, enfatizzato dalla tracolla dorata.

Vivi anche tu un’estate piena di stile scegliendo tra i modelli di borse a tracolla più in tendenza della stagione. Clicca di seguito per scoprirli tutti: https://www.escarpe.it/borse/produttori:pollini.html