Quando l’educazione civica comincia dall’ambiente

Progettare e coltivare un orto, scoprire tutto sull’uso sostenibile dell’acqua, investigare sulle minacce all’ecosistema, creare una piccola aiuola di biodiversità: sono solo alcune tra le proposte di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dalla prima infanzia alle superiori, ideate dalla cooperativa sociale Koinè sulla base della sua trentennale esperienza per l’anno scolastico 2021-22.

Le proposte racchiuse nel catalogo “Educazione ambientale e sostenibilità – l’educazione civica a scuola e proposte per il vivere sostenibile a.s. 2021-22″ possono essere inserite nel programma di educazione civica, recentemente diventata materia di studio all’interno del curricolo scolastico, in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030 dell’Onu e dai 17 Obiettivi di di Sviluppo Sostenibile.

Maggiori informazioni a questo link.