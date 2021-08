Lucca, l’ultraciclista sestese Mario Favini sul podio della UltrApuane

Si è chiusa con il terzo posto assoluto la partecipazione di Mario Favini alla UltrApuane, gara toscana di ultraciclismo alla quale lo specialista di Sesto Calende ha partecipato con i colori del team FTM. Una bella conferma per Favini che nello scorso giugno aveva ottenuto un altro podio nella categoria self-supported (i corridori senza auto di assistenza al seguito) in un’altra prova su lunghissima distanza, la Romagna Ultra Race.

Ben 600 i chilometri percorsi da Favini nella UltrApuane con 11mila metri di dislivello affrontati in modalità non stop: il ciclista sestese ha preso il via sotto la pioggia alle 8,56 di sabato mattina e ha gareggiato per 28 ore e 16 minuti. Nel mezzo la scalata di una serie di passi tra i più impegnativi della zona che si estende tra Toscana ed Emilia Romagna: San Pellegrino in Alpe, Pradarena, Cipollaio, Radici, Abetone, Collina, Vestito, Centocroci e tanti altri. Favini ha concluso al terzo posto dietro a Daniele Rellini e Andrea Bartemucci: il primo è campione italiano cronometro 24 ore e ha impiagato 25h29′ per completare il percorso, il secondo è l’ex tricolore ultracycling 2018 e ha concluso in 27h 05′.

«È stata una corsa molto dura, sia per il percorso sia per le condizioni climatiche, con la pioggia al via e il freddo intenso durante la notte: in cima al passo Pradarena, c’erano 5 gradi e le lunghe discese sono state parecchio impegnative – spiega Favini – Essere sul podio con atleti come Rellini e Bartemucci è un onore: ho iniziato il 2021 con l’obiettivo di concludere almeno una delle tre gare di ultracycling che avevo pianificato, dato che finora avevo corso soltanto nelle Ultrafondo da 300-400km e mai su distanze come queste. Concludere tutte le prove che avevo in calendario e salire addirittura due volte sul podio è stata una bellissima sorpresa».

Per effetto dei risultati raccolti in stagione, Favini chiude al terzo posto anche l’Ultracycling Italia Cup, vinta da Tommaso Bovi, nonostante il ritiro di quest’ultimo all’UltrApuane. «Ora il mio unico obiettivo è riposarmi e godermi i risultati di questa splendida stagione. Tra qualche settimana inizierò a pensare al prossimo anno, con un’unica certezza: mettermi alla prova in qualcosa di ancora più estremo».