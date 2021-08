Mastini: la difesa prende forma con tre conferme e un ritorno

Tre rinnovi, un gradito ritorno e un addio importante: prende sempre più forma il reparto difensivo dei Mastini Varese per la prossima stagione sportiva. Dopo aver sistemato la porta – con gli ingaggi dei giovani goalies Muraro e Basraoui – la formazione giallonera sta sistemando tutte le pedine anche del reparto arretrato.

Nel fine settimana il club del presidente Matteo Torchio (la presentazione ufficiale è stata fissata per giovedì 2 settembre al Palace Grand Hotel) ha completato una serie di accordi che danno un volto più definito alla squadra. Tre le conferme, come accennato: a Varese resteranno due veterani come Francesco De Biasio ed Erik Mazzacane oltre a un giovane come Edoardo Papalillo, ormai da tempo stabilmente nella rosa della prima squadra.

Il prolungamento di De Biasio era praticamente certo e lo aveva spiegato anche coach Tom Barrasso nella intervista rilasciata una settimana fa a VareseNews. Il difensore veneto, classe 1985, ha già giocato agli ordini del tecnico statunitense con la maglia della Valpe ed è reduce da un’eccellente stagione giallonera chiusa con 23 punti totali, 10 dei quali nei playoff dove è stato il miglior marcatore dei Mastini. Per questo, e comunque per il grande apporto a livello di carattere, tecnica ed esperienza, la sua presenza nella squadra dell’anno prossimo era giudicata fondamentale dalla società.

Lo stesso si può dire di Erik Mazzacane, pronto a disputare addirittura la 14a stagione con la maglia dei Mastini, club nel quale è cresciuto fin da giovanissimo insieme al fratello Michael. Il numero 22 varesino, 27 anni, è ormai da tempo impiegato stabilmente in difesa e proprio la duttilità è una delle qualità più apprezzate di Mazzacane, tanto che anche l’anno scorso ha integrato le linee d’attacco in caso di bisogno. Lui come altri, tra cui il 23enne Papalillo, sono l’esempio di come stia proseguendo la lunga tradizione dei giocatori arrivati nel team senior partendo dal vivaio. Una nuova “puntata” di questa storia potrebbe essere quella di Tommaso Mascioni, colonna dell’under 17, che da quest’anno sarà aggregato alla squadra di Barrasso (e lo stesso vale per il terzo portiere Leo Mordenti).

Nella serata di domenica 29 inoltre, i Mastini hanno annunciato il ritorno in città di un ulteriore difensore, Daniel Belloni, arrivato in prestito dal Milano di cui è stato capitano nelle ultime due annate trascorse nel torneo di Division I (quello al di sotto della IHL). Classe 1998, fisico possente, Belloni aveva già vestito il giallonero nel 2018-19 con 27 presente complessive – playoff e Coppa Italia compresi – e 3 punti all’attivo in stagione regolare. Adesso Belloni è al via di una seconda “era” varesina con un maggiore carico di esperienza nel proprio bagaglio tecnico.

Chi invece non farà parte della squadra giallonera sarà Stefan Ilic, altro giocatore che per diversi anni ha legato il proprio nome alle fortune dei Mastini. Il roccioso difensore, 31enne, ha scelto di rimanere in Serbia almeno per quest’anno anche per ragioni professionali dopo tanti campionati disputati in Italia: a lui la società ha tributato un ringraziamento sentito, sia per quanto fatto con la prima squadra sia per l’attività di istruttore per i cuccioli di Mastini, specie per la fase di pattinaggio.