A Mendrisio ritorna la Festa della musica

Dopo lo stop forzato ai grandi eventi che ha imposto l’annullamento di due edizioni, la Festa della musica di Mendrisio propone “Slam zam jam”: una giornata all’insegna della grande musica alla piscina comunale sabato 11 settembre.

Nella forma, l’evento dell’11 settembre 2021 non si presenterà come una classica Festa della musica, ma l’obiettivo resterà sempre quello di proporre al pubblico un programma variegato, per un viaggio musicale fra i generi proposti da artisti contemporanei, locali, nazionali e internazionali. L’ingresso all’evento sarà gratuito. I cancelli si apriranno alle 16 e i concerti cominceranno alle 17.

Il programma e gli artisti

Sul palco principale, si viaggerà verso i Caraibi, con la musica di Cali P: artista reggae svizzero, nato a Guadalupe e poi trasferito in Giamaica. Nella capitale Kingston ha conosciuto i più importanti interpreti del reggae, realizzando dischi in cui non mancano prestigiose collaborazioni. Porterà queste sue storie a Mendrisio, per una prima ticinese.

Non serve invece fare molte presentazioni per i The Vad Vuc, gruppo amato dal pubblico, in tour per la presentazione dell’album VADAVIALCOVID, il cui ricavato è devoluto in beneficienza.

Seguono due interessanti band dalla Svizzera interna: gli Hot Like Sushi con il loro coloratissimo ed esplosivo show e i Catalyst, duo di alternative rock le cui sonorità hanno un chiaro riferimento a band come i Black Keys.

Torneranno a Mendrisio anche due giovani gruppi che hanno calcato i palchi della Festa della Musica: i ticinesi Sun Over Waves, con la loro contaminazione di suoni fra dub, hip hop, trap e reggae, e i comaschi Five Quarters.