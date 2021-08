Musica e laboratori per bambini, le proposte per il weekend tra Valceresio e lago

Concerto a Lavena Ponte Tresa

Musica dal vivo venerdì 20 agosto a Lavena, località Alla Bröa: dalle 20.45 si terrà il concerto del duo acustico “Claudia Brambilla e Luciano”.

Organizza la Pro Loco di Lavena Ponte Tresa.

Un’estate da paleontologi: i laboratori per bambini a Besano

Il progetto organizzato dal Comune di Besano e da Comunità Montana del Piambello propone laboratori didattici gratuiti per bambini e consente di riscoprire e di conoscere il curioso mondo marino dei fossili.

Prossimo appuntamento: sabato 21 agosto 2021 ore 10.30 “Sono tutte belle le mamme del mondo”, 3-5 anni.

Durata:60 minuti

Il successivo si terrà sabato 28 agosto 2021 ore 10.30 “Nuotare nel Triassico” dai 6 anni.

Una visita al Monte San Giorgio, sul territorio e nei musei dei fossili, permetterà di scoprire il fascino di un

mondo perduto risalente a 240 milioni di anni fa.

Il Monte San Giorgio è da annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico

Medio, un’epoca geologica compresa tra 247 e 237 milioni di anni fa. I fossili di questa montagna, noti

per la loro varietà e per l’eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a

partire dal 1850 da paleontologi svizzeri e italiani.

Il riconoscimento internazionale di questo giacimento è confermato dall’iscrizione nella lista del

Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Museo dei fossili di Besano, via Prestini 5

Prenotazione obbligatoria a: museo@comune.besano.va.it

Per ulteriori info: +39 333 7849836

Si ricorda che per accedere al Museo è necessario esibire il green pass dai 12 anni compiuti.

Canaja Brass Quintet in concerto al Parco dell’Argentera

Un appuntamento del tutto speciale quello che si terrà domenica 22 Agosto ore 17,30 nel Parco dell’Argentera a Cadegliano Viconago, all’interno della rassegna “Interpretando Suoni e Luoghi”sul territorio della Comunità Montana del Piambello ente promotore e finanziatore dell’iniziativa.

Protagonista un quintetto di giovani ottoni provenienti dal Conservatorio Cantelli di Novara, il Canaja Brass Quintet formato da: Erika Patrucco e Michele Tarabbia alla tromba, Federico Armari al corno, Nicola Bombelli al trombone e Marina Boselli all’euphonium. In programma musiche di Ducas, Meyer, Lafosse, Petronius.

Il Parco dell’Argentera, raggiungibile tramite la statale che collega Marchirolo con Lavena Ponte Tresa, dotato di parcheggi, è situato nel comune di Cadegliano Viconago e deve il suo nome alla ricchezza minerale (galena argentifera, manganese e silicio) della zona, già nota in epoca romana.

È un luogo magico, da scoprire in tutte le stagioni, ideale per una passeggiata nel verde o per un giro in bicicletta lungo la pista ciclabile che attraversa il bosco, che per la prima volta fungerà da palco naturale alle note del quintetto di ottoni. Il Parco nasconde al suo interno quattro di antichi mulini che, non più funzionanti, all’inizio del ‘900 vennero abbelliti con interessanti decorazioni a graffito e ad affresco di ispirazione cavalleresca. Il parco è raccolto tutt’attorno al torrente Dovrana, immersi nella natura vi si gode una grande pace. Si può passeggiare alla scoperta delle numerose specie di piante, ammirare gli affreschi che adornano i vecchi mulini.

In caso di maltempo il concerto si terrà a Lavena Ponte tresa, nell’Antica rimessa del tram, viale Ungheria.

PER ASSISTERE AL CONCERTO E’ RICHIESTO GREEN PASS

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid

E’ obbligatoria la prenotazione suonieluoghi@gmail.com

cell. 335 7316031