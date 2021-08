Norberto Midani anima la serata di cabaret a Laveno

Norberto Midani in scena con il suo cabaret a Laveno Mombello: appuntamento il 27 agosto, alle ore 21, al Museo Internazionale Design Ceramico, Lungo lago Perabò.

La serata fa parte del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri 2021 con il contributo del Comune di Laveno Mobello.

Presentato dal direttore Pellicini, sul palco salirà Norberto Midani… Folgorato giovanissimo dal sacro fuoco dell’arte, con bruciature di terzo grado, si riprende ed inizia la sua attività artistica a Parigi dove lavora e

studia presso l’Università del teatro (1973-1976). L’incontro con Gianni Rodari, indimenticato poeta dell’infanzia è determinante per un’esperienza professionale che si protrarrà per un lungo periodo dando vita ad una stagione del Teatro ragazzi. Tre sono le opere destinate a questo pubblico da lui scritte e messe in scena.

Nel 1978 una nuova esperienza con il cabaret accanto a Gianni Magni del mitico gruppo dei Gufi. La completa formazione artistica di Midani si esprime oltre che nei testi di cabaret e di teatro, nella partecipazione

come attore a lavori di grande risonanza.

E’ Capitano dei Carabinieri ne La Piovra con Michele Placido, è Casanova nelle rappresentazioni teatrali con la Compagnia della Calza per il Carnevale di Venezia, recita nelle “Farse” di Dario Fo per la regia di Arturo Corso. Ha collaborato con i più noti tra attori e cabarettisti della scena italiana. E’ stato protagonista dell’ultima edizione di “No Stop” – regia di Ento Trapani su Raiuno. Ospite alla prima edizione del festival “Tognazzi” di Cremona.

Vince il premio “Walter Chiari” nel 1997. Presenza costante allo ZELIG di Milano, si esibisce sui palcoscenici e nei teatri di tutta Italia. Ospite alla rassegna cinematografica di St.Vincent “Cinema in Diretta” edizione 1998,

si esibisce come attore e cabarettista ricevendo lusinghieri complimenti dalla giuria e dal regista Ettore Scola.

Fa parte del cast della produzione Mediaset “Titolo” Varietà Estremo. Le sue performances hanno suscitato particolare attenzione da parte di aziende sia a livello nazionale che internazionale.

INFO E PRENOTAZIONE:

CONTATTANDO LA BIBLIOTECA DI LAVENO MOMBELLO

(tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00. Il lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 18.00).