I numeri del Varese, Ebagua nuovo “10”. A Di Renzo il “9”

Il numero 50 è ormai alle spalle, perché quella quota di reti con la maglia del Varese l’ha valicata nella stagione scorsa. Ecco perché Giulio Ebagua sarà il nuovo “dieci” della formazione biancorossa come ha annunciato la società: in vista del campionato 2021-22 il club ha assegnato la numerazione ai giocatori che fino a questo momento sono a disposizione di mister Ezio Rossi e la novità principale riguarda proprio il bomber italo-nigeriano. Il 10, solitamente, è affidato a un altro genere di giocatori ma “Giulione” se lo è accaparrato al termine di un’asta nel quale è toccato proprio a lui il ruolo di imbonitore sulla musica del “Gladiatore”.

«Il campionato di Serie D non l’ho mai vinto, riuscirci qui sarebbe per me una cosa speciale» ha spiegato l’attaccante ai compagni di squadra, rivolgendosi in particolare ai più giovani, prima di dare il via all’asta nella quale Donato Disabato ha scelto il numero 8, Roberto Cappai il 17 mentre Francesco Mapelli si è aggiudicato il 23. Fedele al suo 31 un altro veterano Francesco Gazo; il numero 1 sarà sulle spalle di Luca Trombini mentre il 9 toccherà all’esperto centravanti Luca Di Renzo.

Il mercato, comunque, non è ancora chiuso: eventuali nuovi tesserati potranno sceglie le cifre rimaste libere e integrare così la numerazione che in questo momento è la seguente.

1 Luca TROMBINI

4 Gabriele PREMOLI

5 Gianluca PARPINEL

6 Emanuele MARCALETTI

7 Alessandro BAGGIO

8 Donato DISABATO

9 Luca DI RENZO

10 Osarimen EBAGUA

11 Marco PASTORE

12 Elia PRIORI

13 Mattia MONTICONE

14 Thomas AIOLFI

17 Roberto CAPPAI

19 Alessandro GIBERTONI

20 Kenneth MAMAH

21 Elios MINAJ

22 Morgan PEDRETTI

23 Francesco MAPELLI

24 Giovanni FOSCHIANI

29 Francesco CANTATORE

31 Francesco GAZO

38 Andrea D’ORAZIO