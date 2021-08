Nuove regole per i viaggiatori: dall’Ue restrizioni per chi proviene da Stati Uniti e Israele

L’Unione Europea rivede le normative sui viaggi in entrata e toglie dalla lista dei “paesi sicuri” gli Stati Uniti. Stop dunque ai viaggi turistici liberi per i cittadini statunitensi non vaccinati che arrivano dagli Usa. Potranno continuare a viaggiare verso l’Ue invece i cittadini già immunizzati mentre per gli altri saranno previste delle restrizioni.

Oltre agli Usa, l’Ue ha depennato dalla “safe list” anche Israele, Libano, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord.

La Commissione europea aveva dichiarato di seguire “molto da vicino la questione dei viaggi dei cittadini Ue verso gli Stati Uniti e viceversa” a causa della situazione del Covid ma mentre durante l’estate, l’Unione aveva revocato i divieti per i cittadini Usa non vi è stata reciprocità nella decisione.

È notizia di ieri inoltre la scelta degli Stati Uniti di sconsigliare ai propri cittadini anche i viaggi in Svizzera. La Confederazione è stata inserita tra i paesi a “livello quattro: rischio molto elevato” in seguito all’incremento del numero dei contagi. Le autorità americane raccomandano alle persone che devono recarsi in Svizzera di sottoporsi al vaccino.