Occhio ai cantieri sull’autostrada A8

Sulla autostrada A8 Milano-Varese sono previse due chiusure in due distinte notti, per lavori.

Prima, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere antirumore,sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese, nella fascia oraria compresa dalle 21:00 di questa sera (lunedì 9) alle 5:00 di martedì 10 agosto.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno.

Dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 agosto sarà invece chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.