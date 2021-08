Piace il vaccino in riva al lago: al camper di Ats oltre 200 persone

Una bella giornata di sole, il mercato che attrae sempre moltissime persone e un angolo dove potersi vaccinare senza prenotazione. È piaciuta l’idea del camper vaccinale che questa mattina staziona in via Dante a Luino, una postazione completa di fronte all’Hotel Camin fatta di accettazione, box vaccinale e area d’osservazione.

All’interno del camper, custoditi nel frigorifero, i vaccini Janssen e Moderna che i medici vaccinatosi dell’Esercito stanno inoculando a chi si presenta. In gran parte si tratta di persone che avevano già la prenotazione ma che hanno deciso di approfittare dell’occasione sia per accorciare i tempi sia per la postazione “a portata di mano”.

Un successo che il personale presente di ATS Insubria, insieme ai volontari della Croce Rossa, stima attorno ai 200 vaccinati. Molti ragazzi e minorenni ma anche over60 per i quali c’è una novità.

Regione Lombardia ha deciso di somministrare il vaccino richiesto, un’opzione oggi possibile grazie all’alta disponibilità di Pfizer e Moderna. Quindi anche agli over60 che si presenteranno nei prossimi giorni potranno chiedere un vaccino a mRNA e non più Astrazeneca o il monodose Janssen.

Il successo dell’iniziativa di questa mattina conferma l’idea di facilitare il più possibile la popolazione . Martedì prossimo, 17 agosto, il camper vaccinale sarà presente a Laveno, anche in quel caso in concomitanza con il mercato cittadino. Anche in quell’occasione ci sarà libertà di scegliere il vaccino.