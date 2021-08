Proseguono le ricerche del corpo della donna annegata a Lavertezzo

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri, lunedì 10 agosto, le ricerche del corpo della donna annegata domenica in Valle Verzasca, in Canton Ticino.

La donna, una 31enne thailandese, era scomparsa nel primo pomeriggio dopo essersi tuffata in acqua nella zona del Ponte dei Salti di Lavertezzo, uno dei luoghi più frequentati della zona durante la stagione estiva.

Le ricerche del corpo proseguiranno nella mattinata di oggi: sul posto sono impegnate diverse squadre di soccorso ticinesi.

Si tratta del secondo annegamento in un fiume del Canton Ticino dall’inizio dell’estate. Da tempo le autorità ticinesi hanno avviato diverse campagne per promuovere la sicurezza dei turisti. Qui le regole di comportamento nei pressi di fiumi e corsi d’acqua.