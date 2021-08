Il ritorno in aula in Lombardia: dal 6 settembre l’infanzia e dal 13 la scuola

La giunta lombarda ha definito il prossimo calendario scolastico.

L’inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell’infanzia;

L’inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 19/07.

Il termine delle lezioni sarà il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell’infanzia.

L’esame di Stato inizierà il 22 giugno.

È data facoltà a ciascun istituto scolastico e formativo – per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio- di deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni.

Sulle sospensioni delle attività didattiche per le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, ogni scuola in autonomia potrà apportare eventuali adattamenti.