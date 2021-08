Come scegliere il look da ufficio

Scegliere un look da ufficio non è una cosa scontata, bisogna trovare un compromesso tra gli abiti formali ed un tocco di stile e personalità, in modo da lasciare il segno. Infatti, si può essere alla moda in qualsiasi contesto, senza rinunciare all’eleganza.

L’outfit giusto

Il termine “look da ufficio” è molto generico. Si fa presto a dire “ufficio”, ma per scegliere l’outfit giusto, bisogna tenere in considerazione l’ambiente lavorativo. Sicuramente se si lavora nel management, nella contabilità, nel settore legale ecc., è bene puntare molto sul formale. In questo caso, con un tailleur a tinta unita non si sbaglia mai, meglio se nei toni del blu, del grigio o del nero, con dettagli a contrasto oppure colori pastello nella stagione primaverile. Se, invece, si lavora nell’arte, nella creatività (ad esempio nel settore del design o nell’architettura) è possibile osare un po’ di più con fantasie e colori, ad esempio una camicetta dalla tonalità accesa o scarpe estrose, per completare un look più rigoroso. In ogni caso, è bene ricordare che l’outfit deve esprimere la personalità di chi lo indossa, ma senza essere in contrasto con l’ambiente e distogliere l’attenzione dalla propria professionalità. Tra i diversi brand che propongono look perfetti per l’ufficio, è possibile citare Liu Jo, di cui si possono trovare i capi a prezzi interessanti su siti aggregatori come Stileo.

Gli accessori

Gli accessori sono un tocco fondamentale per ravvivare qualsiasi outfit. Quelli da ufficio non devono essere particolarmente vistosi ed in contrasto con l’abbigliamento. Le scarpe devono essere scelte, in primo luogo, in base alla propria comodità. I tacchi vertiginosi, seppur molto eleganti, possono essere molto scomodi da portare durante le ore lavorative, specie se non si passa l’intera giornata dietro ad una scrivania. È meglio optare per tacchi di media altezza oppure per scarpe raso terra, come le ballerine oppure i sandali in estate. In questo caso, però, è fondamentale curare le unghie dei piedi in quanto visibili. Per quanto concerne i gioielli, invece, è preferibile sceglierne pochi, tutti abbinati tra loro, e che non diano fastidio durante lo svolgimento delle mansioni quotidiane. Bisogna, pertanto, escludere i gioielli che possano impigliarsi o costringere i movimenti. In più è bene evitare i ciondoli rumorosi, che potrebbero dare fastidio anche ai colleghi. L’ultimo ma fondamentale accessorio è la borsa. Bisogna trovare un modello abbastanza grande e capiente da contenere tutto il necessario (pc, fascicoli, bottiglia d’acqua, una pochette per rifarsi il trucco, ecc.) ma che sia al contempo leggera e resistente.

Cosa evitare?

Quando si sceglie il look da ufficio bisogna trovare gli abiti giusti che siano comodi e fashion allo stesso tempo. Tuttavia, bisogna considerare il luogo in cui ci si trova, ovvero un ufficio, pertanto non è possibile seguire tutti i dettami della moda, che potrebbero risultare fuori contesto. Proprio per questo, è meglio evitare fantasie e colori troppo sgargianti, eccessivi scintillii, accessori troppo ingombranti, pantaloni con gli strappi, catene ecc., anche se di tendenza. Bisogna prestare attenzione anche ai tessuti, ed evitare quelli troppo pesanti, anche in inverno. Infatti, negli uffici solitamente c’è il riscaldamento acceso, ed avere addosso abiti realizzati con tessuti invernali potrebbe essere causa di antiestetiche macchie di sudore.