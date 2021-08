Scontro tra auto e moto in via per Fagnano a Busto

Incidente stradale tra un’auto e una moto in via per Fagnano a Busto Arsizio, l’importante asse tra l’uscita autostradale e la città.

Il 118 è intervenuto con ambulanza e autoinfermieristica: è stato soccorso un uomo di 48 anni, portato in ospedale in codice giallo, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotatoria con via Piermarini e via Santa Caterina.

(articolo aggiornato alle ore 16.55)