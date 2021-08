Tokyo 2020, Vanessa Ferrari argento nel corpo libero

Un argento che vale tantissimo, quello conquistato da Vanessa Ferrari nella finale del corpo libero a Tokyo 2020. (foto Facebook – Federazione Ginnastica d’Italia)

L’atleta nata a Orzinuovi (Brescia) e simbolo della ginnastica artistica italiana, a 30 anni si mette al collo una medaglia olimpica che mancava al suo palmares ricchissimo dopo i quarti posto di Londra e Rio de Janeiro.

Ferrari ha ottenuto il punteggio di 14.200, un risultato ottimo superato solo dalla statunitense Jade Carey con 14.366. Alle loro spalle bronzo a ex aequo con 14.166 per la giapponese Mai Murakami e per la russa Angelina Melnikova.