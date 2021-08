Ultima serata dedicata a Dante a Palazzo Branda

Ultimo appuntamento in programma di “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE… alla scoperta di Dante”, la rassegna organizzata e promossa dal Comune di Castiglione Olona, Comune di Gorla Maggiore, Pro Loco Castiglione Olona e Pro Loco di Gornate Olona, in occasione del settecentenario dantesco.

Sabato 28 agosto alle ore 21.00, presso il Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni (via Mazzini 23, Castiglione Olona), si terrà l’incontro dal titolo “Viaggio in Italia nei luoghi di Dante”a cura della storica dell’arte Alessandra Nardi in collaborazione con Milanoguida.

Dopo il buon riscontro da parte del pubblico per il precedente appuntamento “Dante e l’Arte”, Alessandra Nardi torna a raccontarci il Sommo Poeta, guidandoci in un affascinante viaggio lungo la penisola italiana alla scoperta dei viaggi e dei luoghi dello scrittore fiorentino.

Si partirà da Firenze, città della giovinezza, per poi spostarsi a Verona, dove venne in buona parte composta la Divina Commedia, per poi arrivare a Ravenna, città che ancora oggi conserva le sue spoglie.

Durante la serata avremo l’occasione di prendere parte ad un vero e proprio viaggio tra le bellezze artistiche e i paesaggi naturali del nostro paese, guardate e raccontate attraverso gli occhi e le parole di Dante.

La partecipazione è gratuita ma, vista la particolarità del luogo in cui si svolgerà l’incontro, i posti sono limitati ed obbligatoria la prenotazione contattando il numero 0331.858301 (Ufficio Cultura) dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00