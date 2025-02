Musei Civici di Castiglione Olona, dal 1 marzo in vigore le nuove tariffe per visitare Palazzo Branda Castiglioni e il Museo Arte Plastica

A partire dal 1° marzo 2025 entreranno in vigore le nuove tariffe per l’accesso ai musei civici Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica. Un adeguamento voluto dal Comune di Castiglione Olona per allinearsi alle principali città italiane e in previsione dell’ampliamento delle offerte didattiche e culturali rivolte al visitatori.

Resta invariata la formula del biglietto cumulativo per i due musei con l’intero che costerà di € 6,00 e il ridotto € 3,00, applicato quest’ultimo ai gruppi superiori alle 20 persone, ai ragazzi dai 7 ai 18 anni esteso fino ai 25 anni se in possesso di tessera universitaria. Confermata invece la gratuità per i cittadini castiglionesi, i bambini da 0 a 6 anni e i disabili con accompagnatore.

Novità l’introduzione del biglietto “speciale famiglie” che permetterà a due adulti e due o più figli, di età compresa tra i 7 e i 18 anni, di visitare i due siti castiglionesi con € 15,00

Invariati, da martedì a domenica, anche i giorni di apertura dei musei con l’estensione della fascia d’orario la prima domenica del mese (10.30-13.00 e 14.00-18.00) in concomitanza della Fiera del Cardinale e la possibilità per i gruppi di richiedere un’apertura straordinaria al lunedì, con l’applicazione però della tariffa intera.