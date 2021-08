Un nuovo automezzo per la Polizia locale di Vedano Olona

Il Comune di Vedano Olona, in qualità di ente capofila nella Convenzione Intercomunale di Polizia Locale, insieme ai Comuni di Castiglione Olona – Morazzone – Venegono Inferiore e Superiore, ha partecipato a un bando di Regione Lombardia ottenendo circa 100.000 euro per il progetto presentato e denominato “Sinergie operative Polizie Locali Alto Olona”.

Il finanziamento verrà suddiviso in quote tra i Comuni partecipanti:

– Vedano Olona: acquisto veicolo ibrido completamente allestito come da normativa regionale per servizi di Polizia Locale

– Castiglione Olona: nr. 2 fototrappole e nr. 2 biciclette elettriche

– Morazzone: acquisto veicolo ibrido completamente allestito come da normativa regionale per servizi di Polizia Locale

– Venegono Inferiore: nr. 2 body cam

– Venegono Superiore: acquisto veicolo ibrido completamente allestito come da normativa regionale per servizi di Polizia Locale.

L’acquisto del nuovo veicolo per la Polizia Locale di Vedano Olona, che è da considerarsi quale attrezzatura indispensabile per poter fornire un adeguato servizio ai cittadini, e non semplicemente quale mezzo di spostamento, non peserà sui cittadini ma sarà in parte cofinanziato da Regione Lombardia (euro 16.690 erogati quale quota di spettanza a seguito di riparto del cofinanziamento) e in parte acquistato con quote delle sanzioni CDS (euro 16.655).

Un bel risultato reso possibile dall’ottimo lavoro portato avanti dal Commissario Capo Nadia Ghiringhelli, responsabile del progetto, in quanto Vedano Olona ente capo convenzione.

“Siamo soddisfatti che sia stata riconosciuta la bontà del progetto che consente ai nostri comuni di dotarsi di mezzi efficienti e a basso impatto ambientale in linea con le previsioni del PNRR”, ha commentato il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio.

“Siamo riusciti ad accedere a fondi pubblici, senza pesare così sulle casse comunali, per poter rinnovare il parco auto a disposizione della nostra Polizia Locale con un veicolo avanzato ed ecologico: quindi un servizio migliore per i cittadini per quanto riguarda le attività di sicurezza urbana e stradale, con al tempo stesso riduzione dell’inquinamento e delle manutenzioni”, ha concluso l’assessore alla Sicurezza di Vedano Olona Carmen Simonetta Ghiraldi.