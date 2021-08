Usa, arriva l’approvazione definitiva per il vaccino Pfizer-BioNTech

La Food and Drug Administration, l’equivalente americano dell’Agenzia italiana del farmaco, ha approvato in via definitiva il vaccino contro la Covid-19 elaborato da Pfizer e da BioNTech. Fino ad oggi, infatti, l’utilizzo di questo prodotto era stato autorizzato in via emergenziale negli Stati Uniti. L’approvazione definitiva, che era stata richiesta nel maggio scorso, riguarda l’utilizzo nelle persone con più di 16 anni.

«Per alcune persone l’approvazione definitiva potrebbe garantire la fiducia necessaria per sottoporsi alla vaccinazione», l’auspicio espresso alla Reuters da Janet Woodcock, commissaria della Fda. Uno degli argomenti utilizzati da quanti hanno dei dubbi rispetto al vaccino consisteva infatti nel definirlo «sperimentale», proprio in virtù dell’approvazione in emergenza prevista dalle autorità sanitarie. Un argomento che, per quanto non basato su evidenze scientifiche, ora viene meno.

Bene specificare che questa approvazione definitiva riguarda i soli Stati Uniti, dove presto potrebbe arrivare una decisione anche sul vaccino di Moderna, che ha presentato la stessa richiesta nel mese di giugno. Per l’Italia occorrerà invece attendere una decisione da parte dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema).