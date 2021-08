Da Varese a Firenze, la Casa del Giocattolo solidale va a trovare Jacopo

Jacopo è un bimbo di Firenze che ha deciso di regalare i giocattoli che non usa più ai bimbi che non possono permetterseli, mettendoli in «vetrina» sulla finestra di casa. Il bellissimo gesto di Jacopo ha avuto ampio risalto sulla stampa nazionale e anche il Sindaco di Firenze, per ringraziarlo della sua generosità, nei giorni scorsi l’ha ricevuto a Palazzo Vecchio.

Così, vista la missione comune nel regalare ai bambini meno fortunati un momento di gioia, la Casa del Giocattolo Solidale di Varese ha deciso di andarlo a conoscere e ringraziarlo per il suo impegno, a nome di tutti i volontari della Casa del Giocattolo Solidale.

Questa mattina (lunedì), infatti la volontaria Arianna si è recata a casa del ragazzo, donandogli una maglietta dell’associazione, la tessera di socio, oltre ad un regalo per lui e uno da destinare ai bimbi meno fortunati della sua città.

«Anche Jacopo però aveva qualcosa per noi! – scrivono sulla loro pagina Facebook – Al nostro arrivo abbiamo trovato infatti una bellissima cassetta piena di giocattoli per i nostri amici bimbi di Varese! Grazie Jacopo, sei un esempio per tutti noi».