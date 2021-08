A Vedano Olona un’area attrezzata per esercizi di ginnastica a corpo libero

A Vedano Olona, verrà inaugurata ufficialmente venerdì 6 agosto alle ore 10.30, presso il Parco Fara Forni, la nuova area per il corpo libero attrezzata di Calisthenics, una struttura che permette di allenarsi e sviluppare il fisico, grazie alla possibilità di svolgere tanti esercizi a corpo libero, differenziati per grado di intensità e che chiunque può praticare.

«Abbiamo realizzato questa area per rispondere alle esigenze di alcuni cittadini, per la maggioranza giovani, che ne avevano fatto richiesta – spiega l’assessore al Tempo Libero Simona Ghiraldi – . Soprattutto in questo periodo, segnato dal Covid, un’area destinata allo sport all’aperto è fondamentale».

Tra l’altro, il Calisthenics «è stato finanziato con i fondi del 5 per Mille erogati al Comune lo scorso anno: una scelta giunta tramite un sondaggio aperto ai cittadini vedanesi, nell’ottica di un 5xMille partecipato, una pratica istituita già nel primo mandato di Vedano Viva e che viene riproposta ogni anno con l’invito a scegliere un progetto da finanziare».