Veddasca una valle in cammino verso un turismo sostenibile

La passeggiata nel quartiere non vi soddisfa più e sentite il bisogno di contatto con una natura più selvaggia del parchetto sotto casa? Siete stanchi di vedere panorami mozzafiato solo nei documentari in TV?

In un periodo di grandi privazioni, si aprono nuove e inaspettate prospettive proprio a pochi chilometri da casa nostra.

Ci sono paesaggi da riscoprire e valorizzare fuori dalle grandi rotte turistiche: quelli dei borghi e del turismo lento, sostenibile ed esperienziale.

Perché non prendersi una pausa dal quotidiano, viaggiando a piedi o in bicicletta alla scoperta di territori ricchi di natura e tradizioni, immergendosi completamente nella cultura locale?

La Valle Veddasca, a cavallo fra il comune di Maccagno con Pino e Veddasca (VA) e la Svizzera, interamente solcata dal torrente Giona che dal monte Tamaro scende verso il Lago Maggiore, riunisce in quasi 5’000 ettari natura, storia e tradizioni, alternando boschi, alpeggi e borghi in percorsi che si snodano su strade e sentieri.

Il nucleo abitato più elevato è il Passo della Forcora (1’179 metri) con prati verdi e boschi ombrosi adatti a chi vuole godere di un panorama emozionante su tutte le valli del Luinese o semplicemente a chi desidera respirare aria fresca e salubre.

Il modo migliore per godere di questi paesaggi è sicuramente a piedi o in bicicletta e, per chi non è esperto conoscitore dei posti o semplicemente vuole viaggiare sicuro, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Veddasca Bike Experience mette a disposizione la propria esperienza con gli appassionati del settore che intendono scoprire le bellezze paesaggistiche della Val Veddasca.

Periodicamente organizzano tour e itinerari con esperti accreditati sui sentieri segnalati più belli e suggestivi, dai più semplici a quelli più impegnativi, identificabili anche attraverso mappe digitali che l’associazione mette a disposizione.

Se non siete perfettamente allenati o semplicemente volete godervi più tempo in quota senza la fatica della salita, Veddasca Bike Experience in collaborazione con il Comune di Maccagno, Pro Loco Maccagno e Golfo Gabella Resort, organizza uno speciale shuttle con trasporto bici che da Maccagno sale fino al Passo della Forcora.

Il trasporto è disponibile anche senza bici per eventuali accompagnatori o camminatori. Lo shuttle è utilizzabile su prenotazione per gruppi anche al di fuori degli orari stabiliti.

Le corse sono programmate tutte le domeniche con partenza da largo Alpini a Maccagno alle ore 8.45 – 11.15 – 13.45.

Potete prenotare qui il vostro posto: https://veddascabike.it/prenotazioni-shuttle-maccagno-passo-della-forcora/

Per informazioni potete contattare direttamente l’associazione A.S.D. Veddasca Bike Experience: + 39 3474402332 / asdveddascabikeexperience@gmail.com

Mentre pianificate la vostra escursione, eccovi un assaggio di uno dei fantastici panorami che potrete apprezzare dalle vette della Veddasca: https://youtu.be/tjc8vXIU5TE