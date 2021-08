Villa Frua diventa l’Inferno di Dante per una serata di beneficenza

La bellissima Villa Frua di Laveno Mombello si è trasformata nell’infermo dantesco per una sera. Luci rosse, figuranti, costumi a tema e un enorme arazzo dedicato alla Divina Commedia e ai suoi canti.

Galleria fotografica Serata di Gala dedicata a Dante a Laveno Mombello 4 di 9

L’evento si è tenuto nella serata del 3 agosto nel parco e nella sede di palazzo comunale, nell’ambito delle iniziative culturali dedicate al Sommo Poeta. L’assessorato alla Cultura ha infatti voluto dedicare diverse iniziate, concerti e letture a Dante, in occasione dei 700 anni dalla sua morte. In particolare, la serata è stata voluta dall’amministrazione comunale per unire, arte, bellezza e solidarietà. I ricavati raccolti sono stati devoluti a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano.

A far da sfondo all’iniziativa, l’immenso arazzo visibile in sala consiliare realizzato da DAMSS , ovvero dal duo di artisti Daniela Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori, a cura di Carla Tocchetti. Si tratta di un telo di 12 metri per 4, quadratoni uniti uno all’altro che formano un grande disegno. I disegni ricami a mano, riprendono le tematiche del girone dantesco dell’inferno, attualizzandole ai giorni nostri. Vederlo dal vivo è impressionante: un’intera parete ricca di dettagli. Ad allietare la serata anche il violista Simone Libralon che ha eseguito le note di Franz Liszt.

Le foto sono di Elena Onti dalla pagina facebook del Comune. Il video dal canale Youtube del comune.