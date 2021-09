In Agricola torna Varese Orchidea, l’esposizione internazionale per appassionati di orchidee

Torna in Agricola Home&Garden, il garden center in via Pisna 1, Varese Orchidea 2021, la mostra mercato dedicata agli appassionati di orchidee in collaborazione con ALAO – Associazione Lombarda Amatori Orchidee, che si tiene ogni settembre a Varese. L’esposizione internazionale di orchidee, giunta alla sua 14° edizione, da molti anni ospita espositori stranieri, come Detlef Frenzel Orchideen dalla Germania, ed eccellenze locali come il varesino Gioele Porrini che quest’anno presenterà, in occasione di una vendita esclusiva, la rarissima orchidea Cattleya Porcia “Cannizzaro”, ma non solo.

Grandi allestimenti scenografici che riproducono angoli di foreste tropicali o pareti verticali ricche di mistero e vegetazione lussureggiante, terrarium giganti a forma di globo che custodiscono piccole orchidee coloratissime e delicate e molto altro ancora, perché Varese Orchidea non è soltanto un evento per contemplare la seducente bellezza delle orchidee, ma è soprattutto un’occasione per imparare a conoscere e a prendersi cura di questi fiori così amati e ricercati.

COME COLTIVARE LE ORCHIDEE E FARLE FIORIRE A LUNGO?

L’Orchidea è forse dopo la rosa, il classico fiore che viene offerto o si riceve in dono e, troppo spesso, ci si trova ad assistere alla perdita dei fiori e, con essi, anche la nostra speranza di vederne sbocciare di nuovi. Eppure non è così difficile prendersi cura di queste piante e farle fiorire a lungo, bastano alcuni accorgimenti e tanto amore.

Dal 10 al 12 settembre Agricola Home&Garden ospiterà decine di corsi, incontri e laboratori organizzati in collaborazione con ALAO in cui appassionati, collezionisti ma anche i neofiti dell’orchidologia o i semplici “possessori” di questa pianta dal look esotico, potranno imparare come coltivarla nelle proprie case o in serra, come seminarla, come ibridarla e persino come creare elegantissime composizioni secondo l’antica arte giapponese conosciuta come Ikebana.

ORCHIDEE: IMPARIAMO A DIPINGERLE, ESPORLE E A DARGLI UN VALORE

Impareremo inoltre a creare gioielli a forma di orchidea e persino a dipingere con la tecnica dell’acquarello delle copie dal vero di Phalaenopsis, Cattleya o la particolare Cymbdium o l’elegante Cypripedium calceolus detta “scarpetta di Venere”. E per i più piccoli? Lasciamoci meravigliare dal mondo fantastico dei fiori con un corso teorico e pratico in cui imparare il ciclo di vita di un fiore, in inglese.

Come ogni anno Alejandro Capriles, già giudice dell’American Orchid Society, premierà la più bella orchidea esposta in occasione della mostra-mercato e quest’anno, insieme a Gioele Porrini, conosceremo una rara specie di orchidea che il coltivatore varesino è riuscito a riprodurre nel suo vivaio. Ma che valore ha un’orchidea rara come la Cattleya Porcia “Cannizzaro”? Lo scopriremo insieme in occasione di una vendita esclusivissima in programma domenica 12 settembre alle ore 10,00.

ORARIO CONTINUATO E SPORTELLO S.O.S. ORCHIDEE

In occasione di Varese Orchidea, Agricola Home&Garden sarà aperto con orario continuato dalle 09.00 alle 19.00 e sarà possibile, inoltre, portare le proprie orchidee allo sportello SOS Orchidea per ricevere gratuitamente una soluzione ai problemi più diffusi delle orchidee domestiche.

