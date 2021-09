Da albero pericolante a “casetta“ dei libri di Cocquio Trevisago

Si è svolto domenica 12 settembre, presso il Parco Comunale di Cocquio Trevisago, l’evento di inaugurazione della Casetta dello Scambio Libri, alla presenza dell’intera Amministrazione Comunale e delle tante famiglie che hanno accolto l’invito di trascorrere un pomeriggio all’aperto tra laboratori, giochi e qualche sorpresa.

Alcuni mesi fa nel parco comunale erano state tagliate due piante pericolanti in prossimità dei giochi dei bambini, e si era voluto che rimanesse una parte dei tronchi con il preciso scopo di trasformarli in… qualcosa di utile o originale. All’interno di uno dei due tronchi è stata quindi creata la casetta dei libri dedicata bambini, ed è per questo che vi si legge un’incisione che rispecchia un invito alla lettura: “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”.

I giovani lettori potranno prendere gratuitamente un libro e riportalo, o potarne un altro in sostituzione, creando così una rete di

scambio. Nel tronco a fianco, invece, sono stati posizionati alcuni oggetti che permetteranno ai cittadini di occuparsi della pulizia del parco: pinze per raccogliere oggetti abbandonati, sacchi per i rifiuti e un cestino. Questo è ciò che da oggi troveremo in questo angolo del parco, un invito ad un gesto di volontariato sociale che, si augurano gli amministratori, a partire dall’Assessore Maurizio

Crugnola che ha curato questa iniziativa, possa essere di buon esempio per chi invece persevera nel gettare rifiuti sui prati.

Dopo il taglio del nastro, ad opera del sindaco e del più giovane partecipante Alessio, di soli 4 anni, e un breve discorso del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Fastame e del bibliotecario Marco Marchetti, i bambini sono stati intrattenuti dapprima con la lettura di una fiaba da parte della scrittrice Sara Magnoli, poi con un laboratorio creativo curato dalla maestra della scuola primaria di Cocquio Raffaela Pane.

Non è mancato anche un momento dedicato al Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, composto da studenti eletti dai loro compagni all’interno delle classi delle scuole del paese, i quali (affiancati dall’Assessore all’Istruzione Monica Moretti) hanno raccontato ai presenti le iniziative che hanno ideato e concretizzato durante l’anno scolastico, in primis il servizio Pedibus.

Per concludere, poiché il parco è spesso frequentato anche dagli amici a quattro zampe, i partecipanti hanno assistito ad una dimostrazione di cani addestrati, a cura del Centro d’Addestramento K9 di Rancio Valcuvia, durante il quale il coordinatore del centro ha spiegato ai bambini anche il profondo valore che deve essere alla base della scelta di avere un cane e l’importanza di saperlo curare con attenzione e affetto.

La partecipazione è stata numerosa, e da oggi il parco comunale si è arricchito di ulteriori attività: il sindaco Danilo Centrella ha raccontato che «ci sono altre idee pronte per essere realizzate, perché molto è già stato fatto per far rivivere il parco, ma ancora tanto si può fare per renderlo sempre più un centro vitale del paese».