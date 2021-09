Alessio Rovera ritorna in Belgio per lasciare il segno nella ELMS

La lunga pausa nel mondiale endurance (WEC) che segue la 24 Ore di Le Mans permetterà nel prossimo fine settimana ad Alessio Rovera di tornare in abitacolo per disputare una nuova prova delle European Le Mans Series (ELMS), la “4 Ore” di Spa Francorchamps.

Galleria fotografica ELMS all\'autodromo di Monza: podio per Alessio Rovera 4 di 9

Un tracciato, quello delle Ardenne, che quest’anno è già risultato favorevole al ferrarista di Varese: Rovera ha infatti vinto la “6 Ore” valida come prova inaugurale del WEC e ora cerca di bissare quel successo anche nella serie europea. Rispetto ad allora restano invariati il team AF Corse, la 488 del Cavallino Rampante in versione GTE e il compagno di squadra Francois Perrodo; varia invece l’altro pilota della line-up (stavolta ci sarà Emmanuel Collard al posto di Nicklas Nielsen). Foto di Marco Losi/VareseNews

Fino a questo momento nella ELMS il trio composto da Rovera, Perrodo e Collard ha ottenuto 56 punti, frutto di una vittoria (la categoria è appunto la GTE) dalla pole position in Austria e di due terzi posti ottenuti a Le Castellet e Monza. Risultati che valgono al team numero 88 la terza posizione in classifica nonostante l’assenza nella prima gara stagionale a Barcellona. I giochi sono comunque ancora aperti, nonostante ci siano due formazioni (la Ferrari-Iron Lynx di Cressoni-Molina-Mastronardi e la Ferrari-Spirit of Race di Perel-Cameron con Griffin terzo pilota) che si stanno contendendo il primato con 83 e 77 punti.

Con due gare ancora da disputare (Spa e Portimao), Rovera e soci non potranno sbagliare nulla, al netto che il loro percorso nella ELMS è sicuramente stato di grande valore fino a questo punto. Nove le vetture GTE al via della gara belga sulle 39 previste sullo schieramento di partenza: come di consueto il traffico potrà essere una variabile da tenere presente, sperando che su Spa non si scateni il nubifragio che ha recentemente rovinato il GP di Formula Uno.

«Vedremo anche che meteo troveremo perché a Spa può essere molto variabile – conferma Alessio in partenza per le Ardenne – Spa è pista che mi piace e spesso mi ha portato fortuna: ci torno volentieri come torno volentieri in ELMS anche se sappiamo che sarà un fine settimana da affrontare con la massima determinazione. Partiamo con un handicap di peso importante e non pensiamo troppo al campionato; piuttosto pensiamo a far bene fin dalla qualifiche che potrebbero fare la differenza. Lottare per il podio sarebbe una conferma preziosa».

La “4 Ore prevede libere al venerdì e al sabato mattina, con le qualifiche dalle 13,05 del sabato. Domenica 19 semaforo verde alle 11 e conclusione alle 15; il pubblico è ammesso al circuito.