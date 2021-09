“Abbiamo ancora tanti progetti”, Leslie Mulas con Besano Ideale punta al secondo mandato

Il sindaco di Besano Leslie Mulas punta al secondo mandato e con la sua lista Besano Ideale già da mesi comunica con i cittadini e gli elettori del piccolo centro della Valceresio in modo costante, non solo per ricordare quanto fatto nei primi cinque anni di amministrazione ma anche per presentare nuovi progetti.

«Cinque anni fa mi sono candidato a capo della lista di Besano Ideale – spiega in un video Leslie Mulas – Con il nostro gruppo di proponevano di rinnovare il paese, di sistemare le cose che non andavano, di creare un nuovo legame tra amministrazione e cittadini, e di ricreare un senso di comunità in paese. In questi cinque anni, insieme a coloro che mi hanno accompagnato in questa avventura abbiamo provato a fare del nostro meglio per amministrare Besano».

Tanti i momenti positivi che hanno segnato l’amministrazione, ricorda Mulas, ma anche la dura prova della pandemia: «Ho avuto l’onore di guidare e rappresentare Besano e i besanesi in tanti momenti positivi e anche nel difficile anno della pandemia. Sempre conscio della grande responsabilità affidatami e della fiducia che è stata accordata a me e alla mia squadra ho deciso di ricandidarmi insieme al gruppo che mi ha supportato in questi cinque anni e ad altre persone che hanno deciso di sposare il nostro progetto di Besano ideale. Dobbiamo portare a compimento i tanti lavori che sono iniziati e i tanti progetti che abbiamo ancora in mente e se i besanesi ci ridaranno fiducia per un altro mandato avremo ancora l’onore di guidare l’amministrazione e di lavorare per rendere ancora più bella la nostra Besano».

Per restare aggiornati sugli appuntamenti e progetti della lista è possibile seguire la pagina Facebook Besano Ideale