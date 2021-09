Angelo Soragni presenta lista e programma al Palaborsani di Castellanza

Giovedì 16 settembre 2021, Angelo Soragni presenterà ufficialmente alla città la lista dei candidati ed il suo programma amministrativo in un incontro che si terrà presso Palazzetto dello Sport di Via per Legnano alle ore 21.

«Sarà una occasione importante per far conoscere ancora meglio la nostra squadra e illustrare il programma amministrativo che ci proponiamo di perseguire», ha dichiarato Angelo Soragni.

«Spiegheremo – ha aggiunto – quali sono le nostre priorità e quali gli impegni che il “Centrodestra Unito per Castellanza” vuole assumersi nei confronti dei cittadini castellanzesi». Alla presentazione interverranno anche rappresentanti locali e nazionali dei partiti che sostengono Soragni

Sindaco.

L’incontro si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.