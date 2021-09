Asili nido a Varese gratis tutto l’anno: ancora aperte le iscrizioni

Fino al 30 settembre saranno aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022, al fine di coprire i posti ancora disponibili. Le strutture sono gli asili nido Carletto Ferrari di Bizzozero, Le Costellazioni di Giubiano, Lo Scarabocchio di viale Aguggiari, Le Piccole Orme di Biumo Inferiore, Marzoli di San Fermo.

In occasione del primo giorno d’apertura delle strutture, il sindaco Davide Galimberti con l’assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio hanno portato il loro saluto ai cittadini più piccoli e preziosi della città, con un augurio di buon inizio di anno scolastico alle educatrici e al personale.

Possono essere iscritti i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2021. L’ordine di priorità è stabilito in base ai criteri indicati nel Regolamento del Servizio di Asilo Nido Comunale.

NIDI COMUNALI GRATIS PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

Con una grande novità: la frequenza ai nidi comunali è gratuita per tutti i bambini per tutto l’anno scolastico. Un provvedimento introdotto dall’amministrazione a sostegno delle famiglie, delle mamme e dei papà, anche per favorire la ripartenza lavorativa in particolar modo delle giovani famiglie dopo un periodo difficile.

E’ possibile presentare domanda in modalità online, collegandosi all’indirizzo www.comunevarese.ecivis.it al link “Iscrizioni”, eseguendo la procedura di registrazione per ottenere le credenziali o utilizzando quelle già in proprio possesso.

Oppure recandosi all’Ufficio Gestione Asili Nido di Via Cairoli, fissando prima un appuntamento. O tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it o raccomandata A.R. da inviare all’indirizzo Comune di Varese, Area V Servizi alla persona, Ufficio Gestione Asili.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente la sede di via Cairoli da lunedì a giovedì 08,30 – 14,00, venerdì 08.30 – 13.00, chiamando al numero 0332 255015 o scrivendo a email nidi@comune.varese.it.