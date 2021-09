Astuti: “Nessun confronto nel Varesotto sui futuri ospedali e case di comunità”

Nessun confronto con il territorio nella realizzazione di case e ospedali di comunità. È quanto denuncia il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità Samuele Astuti dopo il voto contrario espresso dal consiglio regionale circa la mozione presentata dallo stesso partito democratico per chiedere un confronto in fase di progettazione: «Ancora una colta la Lega fugge il confronto con i sindaci. Questa mattina in commissione è stato ammesso che in molte aree della regione, tra cui il varesotto, non c’è stato un vero confronto con i sindaci sul progetto delle case di comunità. Ancora una volta il trattamento è stato disomogeneo e si è agito a macchia di leopardo. Noi invece siamo convinti che su un progetto che inciderà sulla vita dei lombardi per decenni ci debba essere un confronto ampio con tutti i territori. Per questo già ieri, in consiglio, abbiamo presentato una mozione che chiedeva di istituire tavoli territoriali ad hoc, con le ATS, gli amministratori comunali e regionali, per garantire una reale condivisione delle scelte sulla collocazione delle case di comunità. La Lega e i suoi alleati hanno bocciato il nostro documento. Ancora una volta, nonostante non perda occasione di sottolineare l’importanza delle autonome locali, la maggioranza di fatto preferisce accentrare le decisioni e sfuggire un reale confronto che sarebbe invece davvero necessario».