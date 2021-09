Bianchi: “Sorpreso dalla smentita sul parcheggio al Del Ponte, basta clima di terrore”

La smentita della società che gestisce il nuovo parcheggio del Del Ponte raccoglie il disappunto del candidato sindaco leghista Matteo Bianchi che ribadisce la bontà della “trattativa” condotta sul prezzo della tariffa per i dipendenti.

«Sono sorpreso della smentita perché quando lo abbiamo annunciato era presente un rappresentate della società Montalbetti – spiega Bianchi -. A me spiace che la stessa sia stata oggetto di una diatriba di campagna elettorale però a noi interessa cercare di risolvere i problemi nel merito w se qualcuno ha tirato per la giacchetta i gestori del parcheggio di certo non è la coalizione di centrodestra. Noi crediamo che questo clima di terrore debba essere superato, le aziende e le associazioni si devono sentire libere di interloquire con chiunque e con tutti i candidati. La campagna elettorale è un momento di discussione, confronto e proposte. E non ci devono essere interlocutori privilegiati».