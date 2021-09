Calcio in diretta: Trento – Pro Patria

Seconda giornata di campionato per la Pro Patria che dopo la sconfitta dell’esordio spera di mettere in classifica i primi punti di questa stagione. Avversario il Trento, che per lavori in corso allo stadio “Briamasco” è costretto a giocare le gare casalinghe al “Lino Turina” di Salò. Potrete seguire il racconto del match azione per azione commentando con noi l’andamento o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI