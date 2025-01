Feralpisalò-Pro Patria 1-0. I tigrotti si difendono in 10 per un’ora ma Di Molfetta segna al 92′

Terza sconfitta consecutiva (1-0) per la Pro Patria, che all’ultimo respiro alza bandiera bianca anche contro la Feralpisalò e lascia lo stadio Lino Turina senza ottenere punti.

Contro la terza forza del campionato – di ritorno quest’anno dalla Serie B – i tigrotti di Busto Arsizio sfiorano soltanto l’impresa di reggere in inferiorità numerica (espulso Bashi) l’assedio gardesano condotto per quasi un’ora di gioco. Al minuto 92, a meno di 120” dal triplice fischio, il goal messo a segno da Di Molfetta con un destro fa fuori area segna infatti la definitiva resa dei biancoblu, l’ottava stagionale.

Del tutto inutili per i bustocchi gli almeno 3, a tratti anche miracolosi, salvataggi su Balestrero e compagni da parte del portiere della Pro Patria William Rovida, autore Sul Lago di Garda della migliore prestazione stagionale eppure costretto a capitolare nonostante una partita a tratti eroica. Impossibile rimproverare, dopo il “pasticcio” di Bashi, la strenua prestazione dell’estremo difensore e del resto della rosa, con Renault costretto fin dal fischio di inizio a posizionarsi da braccetto e la mediana composta da Nicco, Mallamo, Mehic, Somma e Barlocco obbligati a giocare da difensori aggiunti per strappare almeno un punto dopo i due cartellini gialli sventolati dal direttore di gara Aldi a Bashi tra il 27 e il 32′. Un “rosso” che tra l’altro manda in emergenza totale la difesa della Pro Patria: contro il Vicenza, squadra seconda in classifica, gli unici difensore di ruolo a disposizione saranno infatti il giovane Reggiori e Cavalli, che è pur sempre un classe 2000. La speranza di un ritorno di Alcibiade dell’infermeria sembrava in settimana essere infatti molto tenute.

Ma ritornando alla partita del Lino Turina e ai rimpianti, gli ennesimi, dei tigrotti, che fino all’inferiorità numerica non avevano affatto demeritato. Il più grande dei rimpianti per la squadra di mister Riccardo Colombo è senza dubbio la grande occasione sprecata di andare in vantaggio al 20′ con un calcio di rigore (fallo di mano di Pilati su una conclusione di Mallamo). Ma mai come questa stagione la legge di Murphy sembra essersi abbattuta sulla Pro Patria: se qualcosa può andare male, andrà male. E infatti Terrani sciupa, sparando sopra la traversa, il tiro dal dischetto, registrando così il secondo errore personale dagli undici metri, il quarto su sei tentativi.

Un record negativo nefasto (percentuale di errore dagli undici metri è del 66%) per la squadra che conta il peggior attacco del campionato, scivolata oggi al terzultimo posto (+2 sul Caldiero, +7 sulla Clodiense) dopo esser stata scavalcata dalla Triestina, squadra fenice in netta ripresa al quarto successo nelle ultime cinque. Adesso pensare alla salvezza diretta diventa davvero complicato in via Ca’ Bianca, dove serve obbligatoriamente farsi forza dei primi 91 minuti visti oggi per ripartire il prima possibile.

FERALPISALO’-PRO PATRIA 1-0 (0-0)

Reti: 46′ st Di Molfetta (FER)

FeralpiSalò (3-5-2): Liverani; Balestrero, Pilati (23′ st De Francesco), Luciani; Vesentini (9′ st Rizzo), Hergheligiu (9′ st Dubickas), Zennaro, Di Molfetta, Boci; Cavuoti (23′ st Pietrelli), Pellegrini (33′ st Maistrello). A disposizione: Lovato, Damioli, Motti, Musatti, Tahiri, Cabianca, Verzeletti, Brambilla, Sina. Allenatore: Diana.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Cavalli, Renault; Somma, Nicco, Mallamo (39′ st Ferri), Barlocco (39′ st Piran); Mehic, Terrani (35′ Reggiori); Beretta (24′ st Toci). A disposizione: Pratelli, Curatolo, Palazzi, Frattini, Ferrario, Miculi. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Bashi (PPA), Nicco (PPA), Luciani (FER), Balestrero (FER), Di Molfetta (FER)

Espulso: 32′ Bashi (PPA)

Arbitro: Aldi di Lanciano

Collaboratori: Franco di Padova e Marra di Agropoli

IV Ufficiale: Galiffi di Alghero