Pro Patria sconfitta nel finale, Colombo punta sull’orgoglio dei suoi: “Ripartiamo dalla reazione. Espulsione ha cambiato la partita”

Le parole di mister Riccardo Colombo e il portiere William Rovida dopo la sconfitta per 1-0 inflitta dalla Feralpisalò al 92′. Per i tigrotti una beffa arrivata dopo un’ora di gioco in inferiorità numerica per l’espulsione di Bashi.

COLOMBO 1 – Fa male, è vero. Però io tengo la prestazione dei ragazzi, la reazione che hanno avuto. Guardandoli negli occhi prima della partita ho visto che giocavano anche per me. Questo è qualcosa che mi porto a casa. Penso che se avremo questo atteggiamento anche nelle prossime partite ci toglieremo più soddisfazioni di quelle arrivate fino ad adesso. Queste sono le cose positive.

COLOMBO 2 – Di negativo c’è invece perdere al 92′ e sbagliare un altro rigore. E poi anche l’espulsione: io non parlo mai di arbitri ma oggi l’espulsione, sinceramente, ha condizionato tantissimo la partita. Finché siamo stati in 11 eravamo molto pericolosi in ripartenza. Rimasti in 10, la Feralpi ci ha schiacciato un pochino più bassi. Contro una squadra forte così ce la siamo giocata alla grande. Abbiamo avuto delle buone occasioni anche per vincerla. Andare a casa senza un punto fa rabbia.

COLOMBO 3 – Ho visto una squadra viva. La cosa importante è che (questa, ndr) è una squadra che vuole raggiungere con tutte le sue forze i punti e salvarsi. La nostra missione in questo momento è quella. Anche se portiamo a casa a zero punti oggi abbiamo messo un tassello importante. La voglia di vincere i duelli e i contrasti sono quelli di una squadra che si vuole salvare. Non conta più l’io, ma solo la squadra. Serve ancora più determinazione, i contrasti devono essere tutti nostri. Non ci dobbiamo accontentare di oggi ma fare ancora meglio perché in settimana arriva una squadra ancora più forte (il Vicenza). Solo questa è la strada.

ROVIDA 1 – Giocare una partita in 10 non è facile, soprattutto contro una squadra come la Feralpisalò, che in tante occasioni ci ha messo in difficoltà. Sicuramente posso dire che rispetto alle partite scorse c’è stato un cambio di atteggiamento, da parte di tutti, nella voglia di non prendere goal: quel contrasto in più, quell’entrata in più che sono convinto alla fine ci porterà lontano.

ROVIDA 2 – Il fatto che il goal sia arrivato solo alla fine è comunque un segnale di solidità che ha la squadra. Sono cose che non possiamo controllare, Di Molfetta ha fatto un grande goal. Fossimo stati in 11 magari avremo fatto anche una partita diversa.

ROVIDA 3 – Quest’anno ci sono state tante partite che dovevano andare in un modo diverso. Sono cose che ripetiamo ogni volta: la cosa migliore da fare è non pensare al passato ma al futuro. Il campionato è – discretamente – ancora lungo e noi possiamo toglierci le nostre soddisfazioni. Torniamo a casa con la consapevolezza che siamo una grande squadra e non credo che dobbiamo prenderlo solo da oggi ma da quanto facciamo durante la settimana. L’atteggiamento che abbiamo ci ha permesso di reggere fino alla fine contro una squadra che viene dalla Serie B.