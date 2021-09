Prima campanella del nuovo anno scolastico: tutti in aula

“I miei migliori auguri per il nuovo anno scolastico. Ritrovarsi tutti a scuola è una gioia grandissima, perché la scuola è il centro della nostra comunità”.

Così il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è rivolto nella lettera di inizio d’anno agli studenti e a tutto il personale scolastico in avvio del nuovo anno.

Un anno che riparte in presenza nella quasi totalità dei casi, con il rispetto delle regole del distanziamento e delle mascherine soprattutto in quelle situazioni dove l’affollamento delle aule non permette di mantenere il metro di distanza.

La campagna vaccinale ha raggiunto risultati più che soddisfacenti con oltre il 90% di professori vaccinati e una quota al di sopra del 70% tra gli over 12.

Non si tornerà alla Didattica a Distanza, assicura il Ministro, anche se la cautela è d’obbligo. Solo il tempo permetterà di sapere se l’emergenza è alle spalle.

Rispetto allo scorso anno c’è una miglior rete di prevenzione che poggia sui tamponi gratuiti in farmacia per gli studenti di medie e superiori e sui test salivari a campione nelle primarie.

Il monitoraggio continuo dovrebbe scongiurare nuove chiusure. Le scuole si stanno organizzando per un ritorno ai ritmi pre pandemici. Anche i trasporti, con i potenziamenti auspicati, dovrebbero garantire il ritorno degli ingressi alle 8 per tutti a partire da ottobre.

Oggi è il primo giorno. C’è l’entusiasmo di ritrovarsi insieme. Domani è una sfida.

In tutta la Lombardia sono 1.380.604 gli studenti e le studentesse che hanno fatto rientro in aula da questa mattina: 1.161.854 studenti delle scuole statali e 218.750 studenti delle scuole non statali.

Sono 54.879 le classi nelle 1.135 istituzioni scolastiche statali. Sono 10.791 le classi nelle 2.473 scuole non statali paritarie.

Sono state effettuate 12.136 nomine di personale docente, di cui 2.435 sul sostegno (nel dato è incluso anche il personale di cui all’art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021). Erano 3.116 lo scorso anno, di cui 31 sul sostegno.

Sono state effettuate, inoltre, 2.147 immissioni in ruolo di personale ATA (erano 2.060 lo scorso anno).

Per quanto riguarda le supplenze, sono stati stipulati 29.443 contratti a tempo determinato di personale docente, di cui 12.963 sul sostegno.