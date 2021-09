Una cena al circolo di Leggiuno per sostenere i progetti in Togo

Sarà certamente curiosa e stuzzicante, oltre che folkloristica, la cena togolese che si terrà al Circolo Arolese di Leggiuno venerdì 15 ottobre. Il Presidente dell’associazione InTogo, Christian Katou, collaborerà con il cuoco nonché gestore del Circolo Emanuele Tadini, per realizzare il menù tradizionale togolese che prevede: insalata, couscous con chili vegano, platano fritto, pollo, salsa, acqua, vino, dolce e caffè (anche per vegetariani). Quota di partecipazione € 28,00 a persona

Il Circolo Arolese si trova a Leggiuno in via Volta n.55 e le prenotazioni devono essere fatte anticipatamente chiamando: Giovanni 3385236490 oppure Manuela 3394148303. Il ricavato, tolte le spese vive, sarà destinato ai progetti che stiamo realizzando in Togo e che puoi vedere in dettaglio nel sito www.intogo.it.