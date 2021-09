Cinquant’anni e non sentirli: la Pro loco di Tradate in festa con Mirko Casadei

Sabato 18 e domenica 19 settembre la Pro loco di Tradate festeggia i 50 anni di attività.

Per l’occasione, con il contributo del Comune di Tradate, la Pro loco ha organizzato due momenti di festa.

Sabato 18 settembre alle 21 nel piazzale Paletti della Biblioteca Frera si terrà un concerto della Popular folk orchestra di Mirko Casadei, erede del mitico Raoul Casadei, incontrastato re del liscio scomparso lo scorso 13 marzo.

Per il concerto sono disponibili ancora alcuni posti, e occorre prenotare.

Domenica 19 settembre è in programma una mattinata di festa in piazza Mazzini che si apre alle 9,30 con esposizione di veicoli d’epoca, intrattenimento musicale con le bande di Tradate e Abbiate e un’esibizione di twirling. Alle 11 aperitivo in piazza per tutti coloro che vorranno brindare al passato ma soprattutto al futuro della Pro loco.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

«E’ tutto pronto per la grande festa – dice Franco Biffi, volontario della Pro loco che ha curato nei dettagli l’accoglienza e le verifiche degli accessi al concerto e organizzato la logistica, l’installazione del palco e il service audio luci – Per due giorni la nostra città si animerà di nuovo, dopo la grande partecipazione delle famiglie all’evento Agricolando di domenica scorsa, l’incognita è un po’ il tempo che non promette giornate completamente assolate. Per il concerto sono disponibili ancora pochi posti, mentre per l’aperitivo in piazza, nessun problema. Chiunque potrà brindare e festeggiare con noi questo importante compleanno. La Pro loco con questa festa riaccende i motori dopo il fermo causato dalla pandemia, mantenendo il proprio ruolo che in questi cinquant’anni è sempre stato quello di punto di riferimento culturale, sociale, ludico e solidale della città di Tradate».

Agli auguri della città si unisce anche il sindaco Giuseppe Bascialla: «Una comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso territorio, la stessa città, un insieme di persone unite tra di loro da rapporti sociali, da interessi e consuetudini comuni. La comunità tradatese ha una peculiarità che la differenzia da altre realtà locali: da noi è fiorente

l’associazionismo. Associazioni che si muovono in tanti ambiti, con attività sociali, culturali, di sostegno che spesso “riempiono” anche qualche fessura che lo Stato o la pubblica amministrazione non riescono a soddisfare pienamente. Da mezzo secolo sul nostro territorio la Pro loco è un sodalizio che con il profondo impegno dei suoi volontari mantiene viva la città e che è punto di riferimento per Tradate e Abbiate».

Qui la locandina con il programma, dove trovate anche i contatti per la prenotazione del concerto