Connessione ad internet: la soluzione perfetta per la seconda casa

Al giorno d’oggi la connessione ad internet è diventata davvero fondamentale: tutti usiamo quotidianamente lo smartphone e rimanere offline sarebbe per molti un grande problema. Eppure, in estate non si può pensare di rinunciare alla vacanza solo perché non si dispone di una connessione ad internet: le soluzioni oggigiorno esistono, anche per chi ha una seconda casa in zone che non sono ancora coperte da ADSL e Fibra. Non solo: adesso è possibile trovare anche offerte ad hoc per l’estate o comunque per i periodi di vacanza, che consentono di pagare solo in base al tempo di utilizzo della linea e non quindi un intero abbonamento mensile. Un esempio è la promo internet seconda casa Eolo QuandoVuoi, disponibile anche nei comuni più piccoli che non sono raggiunti dalla rete tradizionale grazie alla tecnologia FWA.

Connessione internet: come averla nei comuni non raggiunti da ADSL e Fibra

Avere la connessione ad internet nella seconda casa oggi è possibile, anche se la propria abitazione si trova in montagna o in un piccolo comune che non è ancora raggiunto da ADSL e Fibra. Grazie infatti alla tecnologia FWA che trasmette il segnale attraverso le onde radio, da qualsiasi luogo è possibile connettersi al web. Sono ancora pochi gli operatori che offrono questo tipo di servizio e tra i più famosi troviamo sicuramente Eolo: ormai noto in tutta Italia.

Per avere internet nella seconda casa dunque è sufficiente attivare un’offerta dedicata, dopo aver eventualmente verificato la copertura della propria zona. Eolo infatti propone sia la Fibra ottica che la connessione via onde radio, a seconda delle esigenze dei propri clienti.

Tecnologia FWA: come funziona e quali sono i vantaggi

La tecnologia FWA sta riscuotendo un grandissimo successo al giorno d’oggi, non solo perché consente di avere internet anche in quelle zone d’Italia che ancora non sono raggiunte dalla ADSL o dalla Fibra ottica. I vantaggi della connessione via onde radio sono diversi e oggi i prezzi sono decisamente concorrenziali dunque vale la pena prendere in considerazione questa opzione.

Con la tecnologia FWA il segnale viaggia attraverso le onde radio e questo implica che la banda minima sia sempre garantita a tutti gli utenti. Si tratta di un dettaglio non indifferente, perché le connessioni tradizionali sono tutte dipendenti dalla rete di distribuzione che è gestita dalla Telecom. È per tale ragione che nonostante l’operatore garantisca una banda minima, spesso e volentieri chi ha la fibra ottica o la ADSL lamenta dei rallentamenti e altri disagi. Ciò è dovuto al fatto che nelle ore di punta, quando in molti si collegano ad internet, la banda subisce dei cali inevitabili: d’altronde la rete è sempre la stessa.

Tutto questo con la tecnologia FWA non accade, proprio perché in tal caso la connessione è indipendente dalla Telecom e la banda minima è sempre garantita al 100%.

QuandoVuoi: l’offerta di Eolo per la seconda casa

QuandoVuoi è l’offerta di Eolo più interessante del momento per chi ha una seconda casa. Permette infatti di avere una connessione ad internet senza pagare il canone mensile fisso ma acquistando delle ricariche valide giorni, settimane o mesi.