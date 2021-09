Daverio, Colombo accetta il confronto tra i candidati sindaci

Sulla proposta del confronto tra i candidati a Daverio, Marco Colombo (candidato di Daverio Davvero) accetta la sfida del sindaco uscente Alberto Tognola e rilancia: «Ritengo che i confronti pubblici siano il sale della democrazia. Non voglio sottrarmi a questa importante opportunità. Attendo che il nostro sindaco dia la disponibilità di una data e della location idonea per questa iniziativa fortemente voluta, essendo lui, la massima autorità preposta a farlo», ha annunciato sulla sua pagina Facebook.

Non è mancata una proposta: «Dovremmo dare spazio alle eccellenze che offre Daverio, ragion per cui indico un binomio di due bravi professionisti, diversi per età ed esperienza, Francesco Caielli ed Emanuele Barbati, in qualità di moderatori della serata. Due daveriesi che conoscono le dinamiche di un dibattito e le tematiche care alla nostra comunità. Aggiungerei anche, con lo spirito innovativo che mi contraddistingue, di allargare tale dibattito alle persone nelle liste che sono deputate a ricoprire un ruolo di assessori nelle future giunte. Sicuramente è importante conoscere le idee dei tre candidati, ma è ulteriormente interessante a mio personale avviso, conoscere le competenze dei futuri assessori e le azioni che intendono programmare nel futuro mandato, perché una squadra è tale soprattutto se dimostra di esserlo».