Tognola propone un confronto pubblico tra i tre candidati di Daverio

«La presenza di tre liste nella sfida elettorale di Daverio rende necessario a nostro avviso un confronto pubblico tra i candidati sindaci. I cittadini hanno il diritto di poter confrontare i programmi dei candidati sulle proposte concrete che solo un confronto rende possibile».

A lanciare l’appello per un confronto pubblico è la lista Daverio Cresce, che sostiene l’ex primo cittadino Alberto Tognola.

«Proponiamo agli altri candidati di concordare a breve una data e la scelta di un o una giornalista che faccia da moderatore e ponga le domande».

Al di là dell’ipotetico confronto pubblico, il gruppo di Tognola si sta comunque muovendo.

«Il nostro Comitato elettorale sta predisponendo una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza. In questo modo avremo modo di far conoscere i nostri candidati e il nostro programma. Il 18 settembre saremo ospiti del Centro Anziani. Prevediamo un incontro con la cittadinanza per la presentazione dei candidati e delle proposte. Ci saranno anche eventi più conviviali con musica. Stiamo organizzando laboratori creativi per i bambini e i bambini adulti. A breve daremo notizia di questi appuntamenti attraverso i canali istituzionali ma anche social».

A Daverio si sfidano il sindaco uscente Martino, l’ex primo cittadino Alberto Tognola e l’imprenditore Marco Colombo. Qui tutti i nomi e i simboli nel nostro Speciale Elettorale.