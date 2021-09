Domenica di nuovo temporali in arrivo sulla Lombardia

La Protezione civile segnala che domenica 26 settembre la Lombardia sarà interessata dall’attraversamento di una perturbazione con probabilità di temporali anche molto intensi soprattutto nelle zone della bassa pianura e dell’Appennino.

Per la giornata di sabato 25 settembre non sono previsti fenomeni significativo fino al pomeriggio. In tarda serata ci saranno possibili primi effetti di una perturbazione in avvicinamento da Ovest con deboli precipitazioni sulle Zone occidentali e, con probabilità molto bassa, possibilità di isolati temporali sulla pianura occidentale

Domenica 26 settembre una veloce perturbazione transiterà sulla Lombardia da Ovest verso Est. Possibili piogge su tutta la regione, da deboli a moderate (per lo più con accumuli di precipitazione tra 5 e 40 mm/24h), più diffuse e frequenti tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, in esaurimento nel corso della serata. Nella fase di maggiore intensità le piogge potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco, con maggiore probabilità sulle zone di bassa pianura e Appennino. Vento in Pianura debole da Est con locali rinforzi o raffiche nella fase più intensa del passaggio perturbato fino a 35 km/h.

La Protezione civile chiede alle sezioni locali – in particolare su bassa pianura e appennino – di attivare una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporsi alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e la riduzione dei rischi.

Sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone con codice giallo (per la Provincia di Varese solo il nodo idraulico di Milano) per rischio temporali forti, la Protezione civile non esclude la possibilità (con probabilità molto bassa) di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione.