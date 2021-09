Una donna è stata investita all’ingresso di piazza Risorgimento a Gallarate

Una donna di 66 anni è stata investita in piazza Risorgimento, a Gallarate, dal lato verso via Roma.

L’incidente stradale è successo appena prima delle 8.30 del mattino, sul posto stanno intervenendo i mezzi del 118, automedica e ambulanza della Croce Rossa, in “codice rosso”.

Per fortuna- nonostante lo spavento iniziale – le condizioni della donna non si sono rivelate gravi.

Ripercussioni sul traffico per la chiusura dell’uscita dalla piazza verso via Roma, con la Polizia Locale gallaratese impegnata a deviare il traffico in rotonda, nel momento dell’ora di punta.