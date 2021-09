Due liste a sostegno di Galimberti in piazza per una gara di pulizia della città

Le liste a sostegno della ricandidatura a sindaco di Varese di Davide Galimberti, Europa Verde Varese – Galimberti sindaco e Volt e Varese Radicale con Galimberti trascorreranno un altro pomeriggio assieme per il “Clean up the World!”.

L’appuntamento aperto a tutti è per domenica 19 Settembre, dalle 15, si parte da Piazza Monte Grappa a Varese per un’operazione di pulizia tramite gara ecologista: principale ricercato saranno le mascherine. I partecipanti si divideranno in due squadre per un’amichevole competizione in tutta la città, puntando a chi ne raccoglierà di più fra quelle abbandonate per le strade. In caso di maltempo, l’evento si terrà la domenica successiva, il 26 settembre.