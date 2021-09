Eccellenza al via, tutto pronto per la prima di campionato

Dopo le prime sfide di Coppa Italia, è pronto a partire il campionato di Eccellenza 2021-2022. Le cinque squadre della provincia di Varese sono inserite nel Girone A che prenderà il via domenica 19 settembre con le partite alle ore 15.30.

Impegni casalinghi per il Gavirate, che al “Vittore Anessi” ospiterà l’Ardor Lazzate, e per la Varesina, che a Venegono Superiore affronterà la Rhodense. Il Verbano farà visita alla Base 96, la Vergiatese andrà a Varzi mentre la Sestese scenderà in campo a Castano Primo contro la Castanese.

ECCELLENZA – GIRONE A

Accademia Pavese – Settimo Milanese; Base 96 – Verbano; Club Milano – Calvairate; Gavirate – Ardor Lazzate; Pavia – Vogherese; Varesina – Rhodense; Varzi – Vergiatese; Castanese – Sestese.