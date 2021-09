Gallerie e trasporti eccezionali, raffica di chiusure notturne sulla A9 Lainate Como Chiasso

(Immagine di repertorio) – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso prosegue il piano di ammodernamento e consolidamento delle gallerie avviato sulla base degli esiti delle verifiche condotte su più fasi secondo gli standard previsti dalla più recente normativa. Le attività, ove possibile, vengono svolte in orario prevalentemente notturno.

Pertanto, a partire da domenica 5 settembre sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:00 di domenica 5 alle 5:00 di lunedì 6 settembre;

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 settembre;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 settembre;

-dalle 23:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 settembre;

-dalle 23:00 di sabato 11 alle 7:00 di domenica 12 settembre;

-dalle 23:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 settembre.

Lo stesso tratto sarà chiuso per consentire il transito dei trasporti eccezionali dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 settembre E dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 settembre;

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

-per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina;

Sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Lainate, dalle 23:00 di domenica 5 alle 5:00 di lunedì 6 settembre.

In alternativa, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, al km 29+900;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e L’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 settembre;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 settembre;

-dalle 23:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 settembre;

-dalle 23:00 di sabato 11 alle 7:00 di domenica 12 settembre;

-dalle 23:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 settembre.

Lo stesso tratto sarà chiuso per consentire il transito dei trasporti eccezionali dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 settembre E dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 settembre;

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, procedere su Via Bellinzona e sulla SP17 e rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

-per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, al km 29+900;

Per consentire le suddette attività di ammodernamento e consolidamento del fornice nord della galleria Monte Olimpino, non potrà essere accessibile dalle 22:00 di mercoledì 8 settembre alle 5:00 di lunedì 15 novembre, lo svincolo in uscita di Monte Olimpino per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire a Lago di Como.

Autostrade per l’Italia ricorda che le attività in corso nelle gallerie della A9 rientrano nel piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture avviato su tutta la rete in gestione. I lavori vengono progettati sulla base degli esiti delle verifiche, condotte su più fasi secondo gli standard di controllo delle gallerie introdotti in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.