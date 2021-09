Green pass per le cariche elettive, Alfieri (PD): “I partiti che sostengono Draghi siano testimonial”

«A seguito del nuovo decreto approvato all’unanimità dal Governo, tutti gli eletti a cariche pubbliche dovranno essere dotati di green pass per partecipare in presenza ai lavori di consigli comunali, provinciali e regionali. E pure Camera e Senato si uniformeranno al decreto. E’ una decisione giusta e che come Partito Democratico auspicavamo dopo l’estensione del green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato», dichiara il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri.

«Ora tutti i candidati alle elezioni amministrative dei partiti di maggioranza sono chiamati a dare il buon esempio in campagna elettorale – continua Alfieri – Ripeto il mio appello fatto a fine luglio: chi a Roma sostiene Draghi non ha credibilità se sul territorio liscia il pelo a teorie ambigue o antiscientifiche e ospita candidati che si scagliano contro il green pass, strumento fondamentale per mettere in sicurezza il Paese, tenere aperte le scuole, proteggere i lavoratori e rilanciare l’economia».