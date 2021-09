Green pass e pandemia, un incontro a Busto Arsizio con Assemblea popolare

L’Assemblea popolare di Busto Arsizio organizza per sabato 25 settembre alle 18 un incontro pubblico in piazza Santa Maria sulla questione del green pass e della gestione della pandemia.

Interverrà Marco Cosentino, professore di farmacologia alla scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria.

Modera Giandomenico Giannetto.

«Crediamo nella libertà di scelta e nella necessità del popolo di essere informato in modo serio, sereno e indipendente in modo da poter partecipare ad un dibattito pubblico che non sia condizionato dai conflitti di interesse e dai giochi di potere – spiegano gli organizzatori – Per questo invitiamo tutte e tutti, vaccinati e non, possessori e non possessori di lasciapassare sanitario a seguire l’intervento del professor Cosentino e a prepararsi domande da porre nella parte finale dell’incontro».